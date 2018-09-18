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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:48 18.09.2018 - 16:48

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд немецкого города Хемниц во вторник по запросу прокуратуры отменил решение об аресте 22-летнего иракца Юсифа А., которого подозревали в убийстве 26 августа 35-летнего Даниэля Хиллига, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"Обвиняемый гражданин Ирака после проверки был освобожден из предварительного заключения", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении. О его нынешнем местонахождении прокуратура справок не дает. Подозреваемых осталось двое, один из них находится в камере, еще один - в розыске.

"По состоянию расследования на сегодняшний день прокуратура Хемница исходит из того, что к убийству были причастны находящийся в заключении сирийский обвиняемый и подозреваемый гражданин Ирака, который сбежал. Последнего активно разыскивают", - сказано в сообщении.

Убийство в Хемнице получило большой общественный резонанс. Через каналы информации правого толка в интернете было распространено сообщение о том, что подозреваемые - мигранты. По городу прокатилась волна акций протеста, в которой принимали участие правые группировки, недовольные миграционной политикой властей, а также активисты левых сил.

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