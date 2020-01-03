Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 15:49

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Французский телеканал BFMTV сообщил о смерти одного из четырех пострадавших при нападении в пятницу человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.

По данным канала, умер человек примерно 50 лет. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, инцидент имел место вскоре после 14:00 местного времени (16:00 мск). Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих, ранив, по меньшей мере, четверых. Он был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Участок автомагистрали A6B, проходящий близ места происшествия, был перекрыт после инцидента. Госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес прибыл на место происшествия.

Сведения о нападавшем пока не сообщаются.

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