Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянный секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал в отставку после серии терактов в стране, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
Такое решение чиновник принял после того, как СМИ сообщили, что органы безопасности Шри-Ланки заблаговременно получили информацию о терактах, в результате которых погибли 259 человек, однако не смогли их предотвратить.
В письме, в котором он сообщает об уходе в отставку, Х.Фернандо заявил, что он исполнял свой долг и систематически передавал информацию о террористах в компетентные органы.
"Однако некоторые ключевые чиновники и службы не предпринимали необходимых действий, и, как результат, мы столкнулись с этой ситуацией. Я уйду в отставку, чтобы облегчить ход расследования", - написал Х.Фернандо.
Постоянный секретарь - одна из руководящих должностей в министерстве обороны Шри-Ланки, он является постоянным членом совета безопасности страны.
В результате серии терактов в католическую пасху в Шри-Ланке погибли 359 человек, более 500 получили ранения. Среди погибших 40 человек - иностранцы.
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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