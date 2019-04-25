Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 17:09

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянный секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал в отставку после серии терактов в стране, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Такое решение чиновник принял после того, как СМИ сообщили, что органы безопасности Шри-Ланки заблаговременно получили информацию о терактах, в результате которых погибли 259 человек, однако не смогли их предотвратить.

В письме, в котором он сообщает об уходе в отставку, Х.Фернандо заявил, что он исполнял свой долг и систематически передавал информацию о террористах в компетентные органы.

"Однако некоторые ключевые чиновники и службы не предпринимали необходимых действий, и, как результат, мы столкнулись с этой ситуацией. Я уйду в отставку, чтобы облегчить ход расследования", - написал Х.Фернандо.

Постоянный секретарь - одна из руководящих должностей в министерстве обороны Шри-Ланки, он является постоянным членом совета безопасности страны.

В результате серии терактов в католическую пасху в Шри-Ланке погибли 359 человек, более 500 получили ранения. Среди погибших 40 человек - иностранцы.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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