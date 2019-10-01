Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря утром в среду, сообщают местные СМИ.
Согласно данным правительства, один из снарядов достиг исключительной экономической зоны Японии.
При этом сообщений о повреждениях японских судов или самолетов не поступало.
Ранее военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря в среду.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.
"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении военных.
Тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не уточняются.
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