Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 1:34

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря утром в среду, сообщают местные СМИ.

Согласно данным правительства, один из снарядов достиг исключительной экономической зоны Японии.

При этом сообщений о повреждениях японских судов или самолетов не поступало.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря в среду.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении военных.

Тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не уточняются.

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