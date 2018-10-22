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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 12:40 22.10.2018 - 12:40

Стамбул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда четыре раза звонил в королевскую канцелярию в Эр-Рияде из саудовского генконсульства в Стамбуле в день, когда погиб оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство приводит сообщение турецкой газеты "Йени шафак", которая распространила эту информацию без указания источника.

Помимо этого, по данным издания, один звонок также был сделан из саудовского консульства по номеру Соединенных Штатов. Имя советника принца, о котором идет речь, не называется.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.

Между тем, телеканал Си-Эн-Эн передает, что на камеры видеонаблюдения возле саудовского генконсульства попал человек, на котором была одежда Дж.Хашкаджи.

Неназванный турецкий чиновник сообщил телеканалу, что в день смерти журналиста неизвестный мужчина покинул генконсульство в Стамбуле. На нем была не только одежда убитого Дж.Хашкаджи, но также накладная борода и очки.

В свою очередь, информагентство "Анадолу" сообщает, что невесте пропавшего журналиста Хатис Сенгиз предоставлена 24-часовая охрана полиции. Такое решение было принято в администрации губернатора Стамбула.

Х.Сенгиз стала последним человеком, видевшим Дж.Хашкаджи перед тем, как он зашел в саудовское генконсульство.

Ранее сообщалось, что Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.

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