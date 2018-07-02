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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:42 02.07.2018 - 19:42

Кабул. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Заминированный автомобиль был подорван в восточной афганской провинции Логар с целью атаковать колонну сил НАТО, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на заявление представителя 203-го армейского корпуса "Тандар".

В результате взрыва никто из военных не пострадал, погибла женщина, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения, говорится в сообщении.

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