Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 16:05

Кабул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Один ребенок погиб, 11 детей были ранены в результате подрыва на дорожной мине в афганской провинции Парван севернее Кабула, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"Трагедия произошла в субботу примерно в 16:20 (14:50 мск) в селении Шох Маст Каландар провинции Парван", - написал Рахими в твиттере.

В минувший вторник сообщалось, что в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить 28 сентября на президентские выборы, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атак движения.

вш

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