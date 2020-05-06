Бангкок. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Таиланда сообщило об одном новом случае заболевания COVID-19 за минувшие сутки, один человек скончался.

Общее число зараженных в стране достигло 2 тыс. 989 человек.

Один человек скончался. Всего за время пандемии в королевстве умерло 55 пациентов с COVID-19.

1вз ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта