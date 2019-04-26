Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 16:53

Дели. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Один офицер ВМС Индии погиб в результате пожара, возникшего в пятницу на авианосце "Викрамадитья", когда корабль заходил на базу Кадамба в порту Карвар, сообщила пресс-служба военно-морских сил страны.

Команде удалось быстро потушить пожар в одном из отсеков. Однако в ходе его ликвидации погиб капитан-лейтенант Д.С. Чаухан, который руководил действиями команды.

"Пламя удалось погасить, но офицер, руководивший действиями по тушению пожара, потерял сознание, надышавшись угарным газом, и спасти его не удалось", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

При этом команде авианосца удалось предотвратить какой-либо значительный ущерб кораблю. ВМС Индии начали расследование инцидента.

"Викрамадитья" является единственным авианосцем в составе индийских ВМС и флагманом ВМФ Индии. Авианосец построен на основе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" путём глубокой модернизации. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске. 16 ноября 2013 года корабль был передан ВМС Индии.

Полное водоизмещение авианосца достигает 45 тыс. тонн. Его авиационная группа состоит из 14-16 самолётов МиГ-29К, четырех МиГ-29КУБ, до восьми вертолётов Ка-28, вертолёта Ка-31 и до трех HAL Dhruv.

В перспективе Индия планирует иметь, по меньшей мере, три полноценных авианосца в составе ВМС страны.

1нв пч

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