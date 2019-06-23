Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 1:20

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб и семь получили ранения в результате атаки йеменских мятежников на аэропорт в саудовской Абхе, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии, а также ранены семь человек.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против повстанцев-хуситов, Турки аль-Малики заявил, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье.

Он не уточнил, какое оружие использовали нападавшие.

Представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.

Нападение произошло менее чем через две недели после того, как аэропорт в Абхе был атакован крылатой ракетой хуситов. Тогда пострадали 26 человек.

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