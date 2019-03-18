*** В полиции не исключают, что речь идет о теракте
Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Минимум один человек погиб при стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщают местные СМИ в понедельник.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в ходе инцидента.
Полиция сообщает, что на данном этапе не исключено, что речь может идти о теракте.
По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".
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