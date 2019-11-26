Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 12:07

Дубай. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Столкновения участников акций протеста с сотрудниками сил безопасности в Багдаде во вторник привели к гибели минимум одного человека, а еще десятки получили ранения, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что демонстрант скончался от ранения: в него попала резиновая пуля. Кроме того, еще 21 человек пострадал во время беспорядков.

Протестующие в четверг вновь вышли на улицы, чтобы выразить недовольство правительством страны. Столкновения произошли в районе мостов, соединяющих площадь Тахрир с западным берегом Тигра, где расположено большинство правительственных зданий и посольств иностранных государств.

С начала демонстраций 1 октября 2019 года в Ираке погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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