Дубай. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Столкновения участников акций протеста с сотрудниками сил безопасности в Багдаде во вторник привели к гибели минимум одного человека, а еще десятки получили ранения, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что демонстрант скончался от ранения: в него попала резиновая пуля. Кроме того, еще 21 человек пострадал во время беспорядков.
Протестующие в четверг вновь вышли на улицы, чтобы выразить недовольство правительством страны. Столкновения произошли в районе мостов, соединяющих площадь Тахрир с западным берегом Тигра, где расположено большинство правительственных зданий и посольств иностранных государств.
С начала демонстраций 1 октября 2019 года в Ираке погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.
1вл во