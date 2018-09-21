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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 19:01 21.09.2018 - 19:01

Иерусалим. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, и еще 41 пострадал в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе сектора Газа, сообщила в пятницу израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на палестинский департамент здравоохранения.

"Департамент здравоохранения в секторе Газа сообщил, что 20-летний (палестинец - ИФ) получил огнестрельное ранение и погиб в ходе протестов", - говорится в сообщении издания.

Среди пострадавших 20 человек получили огнестрельные ранения. По информации издания, около 10 тыс. палестинцев приняли участие в протестах на границе сектора Газа в пятницу.

Издание отметило, что протестующие бросали в сторону израильских солдат бутылки с зажигательной смесью и горящие шины. В свою очередь израильские военные применили против участников протестов слезоточивый газ.

По данным газеты, один израильский солдат получил незначительные ранения в результате разрыва самодельной бомбы.

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