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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 4:58 19.05.2018 - 04:58

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Атланта. 19 мая. ИНТЕРФАКС - При стрельбе на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джоржия, США) погибла женщина, еще два человека были ранены, сообщает телеканал 11alive.

"Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва - беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами", - отмечается в сообщении.

Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.

По сообщениям телеканала, в учебном заведении, рядом с общежитием которого на парковке произошла стрельба - 1300 учащихся. В пятницу вечером (утро субботы по Московскому времени) в школе проходила выпускная церемония.

гс

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