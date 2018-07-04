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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 8:53 04.07.2018 - 08:53

Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Неизвестный открыл стрельбу из винтовки из автомобиля в одном из жилых районов американского города Сент-Луис в штате Миссури, один человек погиб на месте, сообщает в среду "Ассошиэйтед пресс".

Инцидент произошел вечером во вторник в северной части города.

Также в ходе стрельбы ранения получили пять человек, среди них двое мужчин и три женщины. Мужчины получили тяжелые ранения, они госпитализированы. Состояние одной из женщин стабильно, еще у двух - поверхностные механические повреждения кожи.

Стрелявший ехал на внедорожнике. Он быстро скрылся с места происшествия. Сколько еще находилось людей в его автомобиле, не установлено. Полиции пока не удалось задержать преступника. По данным сотрудников правопорядка, все участники инцидента были знакомы друг с другом, им около 30 лет.

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