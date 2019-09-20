(обновленная версия новости от 6:47)
Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб в результате стрельбы на улицах столицы США, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. Из пяти раненых двое находятся в критическом состоянии, заявил представитель столичной полиции Стюарт Эмерман.
Он отметил, что подозреваемый в стрельбе пока не задержан, а мотивы преступления выясняются.
"Детективы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения", - добавил Эмерман.
Ранее сообщалось о шести раненых.
Полиция получила сообщение о стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, расположенном в 3 км от Белого дома, после 22 часов.
Один из телеканалов разместил в твиттере видео, на котором машины скорой помощи увозят жертв стрельбы с места происшествия.
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