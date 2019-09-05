Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 9:08

(обновленная версия сообщения от 7:15 мск, меняется заголовок)

Токио. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, один человек погиб, свыше 30 получили травмы, сообщают западные СМИ.

Погибший - 67-летний водитель грузовика.

По данным японского канала NHK, по меньшей мере, 34 пострадавших получили первую медицинскую помощь на месте. Среди них серьезные травмы получила 20-летняя девушка.

Авария произошла около 11: 40 (5:40 по мск) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме.

Грузовик после столкновения загорелся, а три вагона поезда сошли с рельсов.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия. Причины инцидента выясняются.

Движение поездов между станциями Keikyu Kawasaki и Kamiooka приостановлено.

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