(обновленная версия сообщения от 7:15 мск, меняется заголовок)
Токио. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, один человек погиб, свыше 30 получили травмы, сообщают западные СМИ.
Погибший - 67-летний водитель грузовика.
По данным японского канала NHK, по меньшей мере, 34 пострадавших получили первую медицинскую помощь на месте. Среди них серьезные травмы получила 20-летняя девушка.
Авария произошла около 11: 40 (5:40 по мск) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме.
Грузовик после столкновения загорелся, а три вагона поезда сошли с рельсов.
Полиция и пожарные прибыли на место происшествия. Причины инцидента выясняются.
Движение поездов между станциями Keikyu Kawasaki и Kamiooka приостановлено.
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