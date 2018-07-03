Один человек скончался в результате стрельбы в городе Мальмё в Швеции
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Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Жертвой стрельбы в шведском городе Мальмё стал один человек, сообщает во вторник шведская газета "Экспрессен" со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, еще один человек госпитализирован и находится в критическом состоянии.
Газета отмечает, что стрельба произошла ранее во вторник в городском районе Нидала.
Сотрудники местной полиции расследуют детали происшествия.
1ла аю
Интерфакс