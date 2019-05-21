Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 13:23

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб в ДТП на автобане в Баварии из-за циклона "Аксель", обрушившегося ранее на Германию, сообщает информационный портал "Локал".

Циклон "Аксель" принес ливни и грозы в несколько регионов страны

Так, в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия за шесть часов выпало до 50 мм осадков, заявила немецкому изданию "Вельт" метеоролог Кристина Шпайхер из Немецкой метеорологической службы.

Ожидается, что в некоторых районах Германии буря продолжится в течение всего вторника.

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