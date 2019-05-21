Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб в ДТП на автобане в Баварии из-за циклона "Аксель", обрушившегося ранее на Германию, сообщает информационный портал "Локал".
Циклон "Аксель" принес ливни и грозы в несколько регионов страны
Так, в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия за шесть часов выпало до 50 мм осадков, заявила немецкому изданию "Вельт" метеоролог Кристина Шпайхер из Немецкой метеорологической службы.
Ожидается, что в некоторых районах Германии буря продолжится в течение всего вторника.
1аю