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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:30 25.09.2018 - 20:30

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что мировое сообщество должно обеспечивать безопасность и интересы друг друга путем тесного сотрудничества.

"Мы собрались здесь в то время, как мир страдает от опрометчивости и неуважения со стороны некоторых государств по отношению к международным ценностям и нормам. Наше присутствие на Генассамблее является посланием для всего мира: защита интересов и безопасность достигаются исключительно путем сотрудничества стран", - сказал Х.Рухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Тем не менее, к сожалению, мы наблюдаем, что некоторые страны, правящие в мире, считают, что могут защитить свои интересы лучше. Эта иллюзия должна быть разрушена раз и навсегда: никто не может обеспечить безопасность путем отказа в безопасности другим", - подчеркнул иранский президент.

При этом Х.Рухани отметил, что те, кто стремится к доминированию в мире, ставят под угрозу мирное сосуществование стран.

1тэ ар ав

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