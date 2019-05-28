Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 4:26

***Сам нападавший умер

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Одна ученица начальной школы, раненая при нападении неизвестного ножом в японском городе Кавасаки скончалась, сообщают местные СМИ.

Полиция подтвердила смерть одной школьницы, раненой при нападении неизвестного с ножом.

Кроме того, по данным СМИ, от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.

Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом.

Всего в результате нападения пострадало около 20 человек.

Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.

Нападавший задержан.

По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и находится без сознания.

На месте происшествия обнаружены два ножа.

Детали инцидента уточняются.

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