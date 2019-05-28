***Сам нападавший умер
Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Одна ученица начальной школы, раненая при нападении неизвестного ножом в японском городе Кавасаки скончалась, сообщают местные СМИ.
Полиция подтвердила смерть одной школьницы, раненой при нападении неизвестного с ножом.
Кроме того, по данным СМИ, от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом.
Всего в результате нападения пострадало около 20 человек.
Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки.
Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.
Нападавший задержан.
По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и находится без сознания.
На месте происшествия обнаружены два ножа.
Детали инцидента уточняются.
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