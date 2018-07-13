Одноразовые гранатометы купит Эстония в Испании за 30 млн евро
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Таллин. 13 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии закупит гранатометы C90 одноразового употребления и боеприпасы к ним за 30 млн евро у испанской фирмы Instalaza S.A.
Рамочный договор на поставку гранатометов C90, боеприпасов и проведение курсов обучения заключен на пять лет, говорится в пояснительной записке к договору.
Ранее компания Instalaza поставляла Силам обороны Эстонии гранатометы с гранатами высокой бронепробиваемости и с гранатами для поражения живой силы в бункере.
Первые пробные партии C90 были поставлены в Эстонию в 2009 году. После их испытаний как в Эстонии, так и в Афганистане было решено продолжить закупки.
90-мм одноразовый гранатомет C90 весит в зависимости от типа боеприпаса от 4,7 до 5,1 кг, его боеприпас может пробивать броню толщиной до 480 мм.
***/ мф
Интерфакс