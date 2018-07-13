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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 20:39 13.07.2018 - 20:39

Таллин. 13 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии закупит гранатометы C90 одноразового употребления и боеприпасы к ним за 30 млн евро у испанской фирмы Instalaza S.A.

Рамочный договор на поставку гранатометов C90, боеприпасов и проведение курсов обучения заключен на пять лет, говорится в пояснительной записке к договору.

Ранее компания Instalaza поставляла Силам обороны Эстонии гранатометы с гранатами высокой бронепробиваемости и с гранатами для поражения живой силы в бункере.

Первые пробные партии C90 были поставлены в Эстонию в 2009 году. После их испытаний как в Эстонии, так и в Афганистане было решено продолжить закупки.

90-мм одноразовый гранатомет C90 весит в зависимости от типа боеприпаса от 4,7 до 5,1 кг, его боеприпас может пробивать броню толщиной до 480 мм.

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