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*** Москва и Пекин будут противостоять попыткам военных действий без мандата СБ ООН и согласия законных властей страны

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Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай заявляют, что развертывание систем ПРО отдельных стран в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом "ракетной угрозы" наносит серьезный урон стратегическим интересам безопасности Москвы и Пекина.

РФ и КНР договорились "уделять особое внимание обеспечению глобального и регионального стратегического баланса и стабильности, в том числе с учетом того, что некоторые государства под предлогом так называемой "ракетной угрозы" в одностороннем порядке развивают системы ПРО и размещают их в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", говорится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

Лидеры двух стран подчеркивают, что тем самым "наносится серьезный урон стратегическим интересам безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, это негативно влияет на стратегическое равновесие, глобальную и региональную безопасность и стабильность.

Лидеры РФ и Китая заявили также, что будут "противодействовать попыткам каких-либо государств проводить в одностороннем порядке военные действия без соответствующего мандата СБ ООН либо без согласия законного правительства страны, на территории которой такие действия осуществляются".

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Интерфакс