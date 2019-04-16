Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 4:23

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Встреча лидеров России КНДР назрела и очень ожидаема в Пхеньяне, заявил "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев.

"Хотя мы и не обсуждали это тему, но желание такое витает в воздухе", - сказал К.Тайсаев во вторник по итогам визита делегации российских депутатов в Пхеньян.

Он добавил, что "судя по риторике, все прекрасно понимают, что такая встреча назрела, она необходима и Северной Корее, и России".

По словам К.Тайсаева КНДР и РФ "есть, что обсудить на высшем уровне". Он не исключил, что встреча руководства обеих стран состоится "в ближайшее время".

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