Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:51

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ограничения общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса, продолжат действовать во время Пасхи и в последующие дни, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы должны оставаться сосредоточенными, ситуация хрупкая. Мы должны продолжать (ИФ - соблюдать ограничения) во время Пасхи и последующие дни. Иначе мы можем очень быстро разрушить то, чего мы достигли", - сказала Меркель журналистам в четверг по итогам правительственного заседания по теме коронавируса.

С пятницы по воскресенье в Германии будут "длинные" пасхальные выходные.

По словам Меркель, пока следует рассчитывать на то, что "достаточно долгое время" придется жить в условиях пандемии коронавируса.

1тф пч

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