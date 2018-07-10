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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 20:25 10.07.2018 - 20:25

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели в другой изолятор, чтобы он находился ближе к своим адвокатам, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

П.Манафорт по решению суда переведен в центр предварительного заключения в Александрии (штат Вирджиния). Ранее он содержался в региональной тюрьме Нортен Нэк, также в Виргинии.

"Эн-би-си ньюс" сообщает, что судья объяснил перевод П.Манафорта тем, что у него должна быть возможность "иметь доступ к адвокатам и готовиться к своей защите".

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу П. Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Судья, распорядившаяся взять под стражу П.Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Д.Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием".

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

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