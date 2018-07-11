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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 21:16 11.07.2018 - 21:16

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт созданы комфортные условия содержания в центре предварительного заключения в Александрии (штат Вирджиния), сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на заявление команды спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В заявлении отмечается, что П.Манафорт имеет в распоряжении собственную ванную комнату, телефон, ноутбук и даже рабочий кабинет.

"Во время телефонных звонков, которые отслеживаются (руководством центра - ИФ), П.Манафорт упомянул, что к нему относятся, как к VIP-персоне", - приводит телеканал выдержки из заявления.

По информации агентства "Блумберг", П.Манафорту была выделена "очень большая комната". По словам Р.Мюллера, в рабочем кабинете П.Манафорт ежедневно проводит переговоры с адвокатами с 8:30 до 10:00 утра.

За последние три недели П.Манафорт сделал около 100 звонков адвокатам и еще 200 - другим лицам. Помимо этого, он передает письма через свою адвокатскую команду, которая проносит второй ноутбук без подключения к сети Интернет, чтобы избежать контроля.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу П.Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Судья, распорядившаяся взять под стражу П.Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Д.Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием".

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

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