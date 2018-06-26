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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:57 26.06.2018 - 16:57

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) способна и готова выполнять задачу по определению виновных в химатаках, и это не нарушает конвенцию о запрещении химоружия, заявил во вторник глава МИД Британии Борис Джонсон, выступая на конференции ОЗХО в Гааге.

"Механизм по определению виновных в атаке, несомненно, может быть частью технических функций ОЗХО, это не требует внесения изменений в конвенцию (о запрещении химоружия - ИФ)", - сказал он.

"ОЗХО способна и готова выполнять эту фундаментальную задачу", - подчеркнул Б.Джонсон.

Также он признал, что консенсус по предложению Великобритании на сессии ОЗХО оказался невозможен, и потому в среду нужно будет провести голосование. Ранее Великобритании предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.

В настоящее время специалисты ОЗХО уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. Однако их мандат не предусматривает выяснения того, кто именно применил это оружие.

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