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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 19:45 15.03.2018 - 19:45

Берлин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Лондон прикладывает усилия для того, чтобы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) смогли проанализировать выводы британского следствия о происхождении нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Мы работаем над тем, чтобы дать им (сотрудникам ОЗХО - ИФ) возможность независимо подтвердить наш анализ", - говорится в опубликованных выдержках из статьи Б.Джонсона для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения.

аю ар ки

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