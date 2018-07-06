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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 16:59 06.07.2018 - 16:59

Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Лица, которые оказывают помощь мигрантам, незаконно проникнувшим на территорию Франции, не должны привлекаться за это к юридической ответственности, постановил в пятницу французский конституционный суд.

В сообщениях местных СМИ отмечается, что речь идет о помощи мигрантам, которые уже находятся на территории Франции.

Согласно заявлению суда, предъявление обвинений за помощь таким мигрантам противоречит французскому "принципу братства".

При этом суд одобрил принятие юридических мер в отношении лиц, которые оказывают мигрантам помощь непосредственно в нелегальном проникновении на территорию Франции.

Французские судебные власти начали рассматривать этот вопрос после того, как несколько активистов решили обжаловать обвинения, выдвинутые против них в связи с их деятельностью по помощи нелегальным мигрантам.

1ла ар

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