Оказание помощи нелегалам на территории Франции не является преступлением, постановил французский конституционный суд
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Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Лица, которые оказывают помощь мигрантам, незаконно проникнувшим на территорию Франции, не должны привлекаться за это к юридической ответственности, постановил в пятницу французский конституционный суд.
В сообщениях местных СМИ отмечается, что речь идет о помощи мигрантам, которые уже находятся на территории Франции.
Согласно заявлению суда, предъявление обвинений за помощь таким мигрантам противоречит французскому "принципу братства".
При этом суд одобрил принятие юридических мер в отношении лиц, которые оказывают мигрантам помощь непосредственно в нелегальном проникновении на территорию Франции.
Французские судебные власти начали рассматривать этот вопрос после того, как несколько активистов решили обжаловать обвинения, выдвинутые против них в связи с их деятельностью по помощи нелегальным мигрантам.
1ла ар
Интерфакс