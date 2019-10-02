Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 3:15

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - То, что Канберра предложила Вашингтону помощь в деле расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США 2016 года отвечает национальным интересам Австралии, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

"Мы работаем в интересах Австралии, и мы работаем с нашим ближайшим и наиболее важным союзником", - цитирует министра австралийская радиовещательная корпорация АВС.

Она добавила: "Мы должны помогать им, как можем, мы должны обеспечить, чтобы помощь была соответствующей, и это то, что мы делаем". Представитель австралийского правительства подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп просил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона содействовать сбору информации, касающейся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании.

"Австралийское правительство всегда было готово оказывать содействие и сотрудничать в делах, которые помогают пролить дополнительный свет на расследуемые вопросы", - заявил он АВС накануне, отметив, что "премьер еще раз подтвердил это в разговоре с президентом (США - ИФ)".

Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на двух чиновников, что Трамп во время телефонного разговора с Моррисоном просил оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Мюллера.

Издание пишет, что Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента. По словам одного из собеседников газеты, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали расследование, целью которого является решение об импичменте.

Тем временем министерство юстиции подтвердило сообщение газеты, заявив, что прокурор США Джон Дарем, который выясняет причины начала расследования Мюллера, "собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран".

Расследование Мюллера показало, что Австралия сыграла центральную роль в расследовании, которое изначально вело ФБР. Согласно ему, именно информация от "иностранного правительства" побудила ФБР "открыть расследование в отношении того, координировали ли лица, связанные с кампанией Трампа, действия российского правительства в его деятельности по вмешательству (в выборы США - ИФ)".

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года и связях Трампа с РФ, и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента.

1гк гс

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