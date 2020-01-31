Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 20:23

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Группа из 195 граждан США, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в течение двух недель пробудут на карантине, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"CDC... выдал распоряжение о карантине всем 195 американским гражданам, которые были вернулись в США 29 января 2020 года. Карантин будет длиться 14 дней с момента вылета самолета из китайского города Ухань", - отмечается в твиттере CDC.

Ранее в пятницу сообщалось, что госдеп США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за вспышки коронавируса. Американское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало тем гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рассмотреть возможность выезда из страны.

Всего по Китаю с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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