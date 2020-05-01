Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 22:48

Нью-Йорк. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Около 200 российских граждан изъявили желание вылететь рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Москву 4 мая, сообщил журналистам в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек", - сказал он.

По словам Антонова, на западном побережье Штатов остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой.

"Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию", - отметил российский посол.

Он рассказал, что российские дипломаты активизировали адресную разъяснительную работу по ряду острых вопросов, связанных с обязательными для выполнения санитарно-карантинными требованиями по прилету на родину.

"Соотечественников интересует организация встречи в аэропорту прибытия, обеспечение беспрепятственного трансфера до пункта постоянного проживания. Те вопросы, на которые мы не можем ответить, оперативно проясняем с коллегами в Москве", - пояснил Антонов.

Он сообщил, что посольство по-прежнему особое внимание уделяет россиянам, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации - семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам с хроническими заболеваниями или требующими срочной врачебной помощи проблемами со здоровьем.

"Сделаем все возможное, чтобы включить их в число пассажиров этого рейса с соблюдением существующих условий", - подчеркнул Антонов.

Кроме того, по словам российского посла, не прекращается работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в США по линии американских образовательных программ.

"За последние дни установлены контакты с еще четырьмя из них, чьи родители хотели бы вернуть своих детей домой. Этих ребят по логистическим причинам планируем вывозить через Нью-Йорк, когда оттуда будет организован следующий рейс", - сказал он.

Ранее сообщалось, что четвёртый по счёту вывозной рейс из США в Россию запланирован на 4 мая.

"Вылет рейса № AFL107 Лос-Анджелес - Москва запланирован на 4 мая 2020 в 16:05 по местному времени" (02:05 мск 5 мая - ИФ), - говорилось в сообщении, размещённом в твиттере российского посольства .

Перелет будет возможен "только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия".

7, 14 и 28 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами.

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