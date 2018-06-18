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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 16:18 18.06.2018 - 16:18

Мадрид. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Почти половина из 630 нелегальных иммигрантов, которые 17 июня прибыли в испанский порт Валенсия на судне "Аквариус", рассчитывает получить убежище во Франции, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление правительства Испании.

"Почти половина мигрантов пожелала получить убежище во Франции, которая в свою очередь выразила готовность принять часть людей, перебравшихся через Средиземное море на судах", - приводят СМИ выдержки из заявления.

Во Франции уже подтвердили готовность работать с Мадридом для обработки запросов на предоставление убежища.

17 июня в испанскую Валенсию прибыло судно "Аквариус", которое 9 июня спасло 630 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на лодках. Ранее Италия и Мальта отказались принимать спасенных беженцев.

Среди спасенных было 450 мужчин, 80 женщин, 89 подростков и 11 детей младше 13 лет. Несколько женщин были беременны.

1бф аю

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