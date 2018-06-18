Около половины мигрантов, прибывших в Испанию на судне "Аквариус", рассчитывает на убежище во Франции
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Мадрид. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Почти половина из 630 нелегальных иммигрантов, которые 17 июня прибыли в испанский порт Валенсия на судне "Аквариус", рассчитывает получить убежище во Франции, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление правительства Испании.
"Почти половина мигрантов пожелала получить убежище во Франции, которая в свою очередь выразила готовность принять часть людей, перебравшихся через Средиземное море на судах", - приводят СМИ выдержки из заявления.
Во Франции уже подтвердили готовность работать с Мадридом для обработки запросов на предоставление убежища.
17 июня в испанскую Валенсию прибыло судно "Аквариус", которое 9 июня спасло 630 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на лодках. Ранее Италия и Мальта отказались принимать спасенных беженцев.
Среди спасенных было 450 мужчин, 80 женщин, 89 подростков и 11 детей младше 13 лет. Несколько женщин были беременны.
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Интерфакс