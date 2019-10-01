Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 16:12

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Примерно тысяча нелегальных иммигрантов организовала акцию протеста из-за условий проживания в переполненном лагере для беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос, сообщили во вторник западные СМИ.

"Мория - это джунгли, кладбище", - заявил протестующий, выходец из Афганистана Фазел Ахмад.

Демонстранты отправились в город Митилини - административный центр префектуры Лесбос, однако полиция перекрыла дорогу протестующим на полпути к городу.

Среди протестующих преимущественно были женщины и дети.

По данным СМИ, протестующие держали плакаты с надписями "Мория - это ад" и "Свобода".

Ранее, указывают СМИ, начальник местной полиции пообещал беженцам, что они "в течение месяца будут переселены в другие лагеря с лучшими условиями".

Лагерь "Мория" предназначен для проживания 3 тыс. человек, однако в настоящий момент в нем находятся 13 тыс. беженцев.

Накануне стало известно, что Афины хотят вернуть 10 тыс. нелегальных иммигрантов в Турцию до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в лагере для беженцев "Мория" произошел пожар, который спровоцировал беспорядки с участием жителей лагеря. В результате полиция применила против толпы слезоточивый газ.

По данным местной полиции, в результате пожара погибли двое - мать и ребенок, а затем еще 17 человек были ранены.

Всего в Греции проживает около 70 тыс. в основном сирийских беженцев.

За последние три месяца на Лесбос высадились примерно 10 тыс. нелегалов. СМИ отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.

Соглашение было заключено с целью сдерживать наплыв беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

1ви аю

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