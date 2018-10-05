Около тысячи палестинцев принимают участие в пятничных протестах на границе сектора Газа
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Иерусалим. 5 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 1 тыс. жителей сектора Газа принимают участие в протестах на границе с Израилем, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот".
По информации издания, палестинцы собрались у границы сектора Газа во второй половине дня.
Протестующие бросали горящие покрышки и самодельные взрывные устройства в сторону служащих Армии обороны Израиля.
Ранее на этой неделе департамент здравоохранения сектора Газа сообщил о гибели 15-летнего подростка в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе.
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Интерфакс