Около тысячи палестинцев принимают участие в пятничных протестах на границе сектора Газа

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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 17:11 05.10.2018 - 17:11

Иерусалим. 5 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 1 тыс. жителей сектора Газа принимают участие в протестах на границе с Израилем, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот". По информации издания, палестинцы собрались у границы сектора Газа во второй половине дня. Протестующие бросали горящие покрышки и самодельные взрывные устройства в сторону служащих Армии обороны Израиля. Ранее на этой неделе департамент здравоохранения сектора Газа сообщил о гибели 15-летнего подростка в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе. 1ла эф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс