Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 11:23

Берлин. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Активисты природозащитной организации Extinction Rebellion рано утром в понедельник заблокировали площадь с колонной Победы на площади Большая звезда.

По данным полиции, в акции участвуют около тысячи человек.

Акция началась примерно в 5 утра, она стартовала неожиданно для полиции, как и планировали эко-активисты. В настоящее время площадь и прилежащие улицы заблокированы.

Площадь Большая звезда с круговым движением является важным центральным транспортным узлом в Берлине, потому что от нее расходятся сразу несколько крупных улиц во всех направлениях города.

Extinction Rebellion на своем сайте сообщает, что планирует на неделе сразу несколько акций, все они пройдут в ключевых для политической и общественной жизни Берлина местах. Цель - оказать влияние на правительство ФРГ и обратить внимание на проблемы климата на планете.

Через "Твиттер" полиция предупреждает автомобилистов и предлагает им выбирать пути для объезда. В свою очередь берлинская транспортная компания BVG сообщает, что сразу несколько автобусных маршрутов пущены по объездным путям.

В течение дня планируется еще одна демонстрация и блокада на другой крупной площади - Потсдамер платц.

1тф бп

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