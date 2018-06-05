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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 5:41 05.06.2018 - 05:41

Заафрана (Сирия). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные из центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали около четырех тонн продовольствия в населенном пункте Заафрана в провинции Хомс, сообщил во вторник журналистам представитель центра Вадим Рогов.

"Всего местным жителям было роздано 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны", - сказал В.Рогов.

Также, по его словам, была оказана медицинская помощь местным жителям. Всего помощь получили 107 человек.

Между тем ситуация в городе Ракка, находящемся под контролем сил западной коалиции во главе с США, продолжает оставаться напряженной. Как сообщалось ранее, по инициативе России состоялся открытый брифинг Совбеза ООН. По данным оценочной миссии ООН, город лежит в руинах (80% домов разрушены или повреждены), под завалами находятся трупы. В городе не проводилось разминирование, из-за этого гибнет мирное население. В Ракке нет электричества и воды, не работают школы и больницы.

Ранее, благодаря договоренностям российского центра по примирению совместно с сирийским правительством удалось освободить зону деэслакации "Хомс". Этого удалось достичь путем переговоров и без ведения военных действия. Как только были освобождены населенные пункты, сразу начались работы по восстановлению инфраструктуры.

тг

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