Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 20:01

Хмеймим (Сирия). 13 января. ИНТЕРФАКС - Через новые пункты пропуска в первый день их работы Идлибскую зону деэскалации покинули около тысячи человек, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

"Всего за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек и 33 единицы техники. Через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб выход населения не осуществлялся", - сообщил Боренков в понедельник вечером на брифинге.

Ранее в понедельник в ЦПВС сообщили о начале работы трех новых пункта пропуска для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации.

"С 13 часов по московскому времени (12 часов по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска Абу-эд-Духур расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска Эль-Хадер - в провинции Алеппо, пункт пропуска Хабит - в провинции Хама", - заявили в Центре по примирению.

Там отметили, что на пунктах пропуска оборудованы места оказания медпомощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, а также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы.

"Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобождённых от боевиков территориях", - отметили военные.

В Центре по примирению напомнили, что в соответствии с достигнутыми с турецкой стороной договоренностями сирийскими правительственными силами с 14:00 9 января 2020 года введен режим прекращения огня.

др

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