Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 9:34

Мадрид. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Чили около 1,3 тыс. заключенных будут переведены из тюрем под домашний арест в рамках мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса, сообщают испаноязычные СМИ.

Накануне Конституционный суд страны одобрил специальный законодательный акт, позволяющий перевести ряд лиц из исправительных учреждений под домашний арест. Под эти категории попали заключенные возрастом старше 75 лет, беременные женщины, а также те, у кого есть дети младше двух лет.

Однако послабление не коснется осужденных за преступления против человечности, наркоторговлю и домашние насилие.

С момента вспышки коронавирусной инфекции в Чили зарегистрировано почти 8 тыс. случаев заражения. Около 90 человек скончались, еще 2,6 тыс. человек выздоровели.

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