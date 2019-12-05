Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 20:05

Париж. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Крупнейший французский профсоюз Всеобщая конфедерация труда оценивает количество участников демонстраций по всей Франции в 1,5 млн человек, сообщает в четверг газета "Фигаро".

Между тем, по данным МВД Франции, в общей сложности в акциях по стране участвуют около 800 тыс. человек, в том числе 65 тыс. - в Париже.

Отмечается, что многотысячные демонстрации проходят также в Тулузе, Марселе, Лионе, Бордо и Монпелье.

Ранее сообщалось, что в Париже и ряде других крупных городов Франции во время акций протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией.

В четверг во Франции проходит масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также, например, образовательной сферы. Французы вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформой. Реформа, в частности, призвана упразднить специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.

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