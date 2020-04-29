Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 15:45

Париж. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Эксперты Международной организацию труда (МОТ) прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления странами ограничительных мер против коронавируса, говорится в докладе МОТ, распространенном в среду.

Так, по оценкам экспертов МОТ, около 1,6 млрд человек потеряют средства к существованию, а порядка 305 млн человек - вообще лишатся работы, если власти в разных странах будут продлевать меры.

Согласно предыдущим оценкам, которые прогнозировали эксперты, рабочее время во втором квартале 2020 года могло сократиться на 6,7% из-за коронавируса, однако теперь, из-за продления действия мер, цифры хуже, сейчас речь идет о сокращении на 10,5%. Это означает, что около 305 млн человек в мире могут лишиться работы на полную ставку (48 часов в неделю).

Кроме того, эксперты полагают, что потерять средства к существованию могут порядка 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, то есть, почти половина всей рабочей силы в мире.

Первый месяц кризиса привел к потере такими работниками во всем мире в среднем 60% доходов, в Африке - 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 21,6%, в Европе и Центральной Азии 70%. По мнению экспертом МОТ, без альтернативных источников дохода эти люди и их семьи не смогут выжить.

По оценкам экспертов МОТ, во всем мире более 436 млн предприятий столкнулись с рисками серьезных сбоев работы, среди них 232 млн работают в оптовой и розничной торговле, 111 млн в обрабатывающей промышленности, 51 млн в сфере гостиничного и продовольственного обслуживания, 42 млн в сфере недвижимости.

В то же время, в МОТ призвали к срочным, целенаправленным, гибким мерам поддержки работников и предприятий в наиболее пострадавших секторах экономики, особенно малых предприятий.

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