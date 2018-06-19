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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 12:33 19.06.2018 - 12:33

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Около 10% российского импорта в 2017 году составили товары из Германии, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

"В Россию из Германии ввозится 10% товаров. В том, что касается экспорта, Германия тоже является важным партнером: примерно 7% всего российского экспорта поставляется в Германию", - отмечают в ведомстве, при этом 10% - это $22,75 млн, 7% - $25,729 млн.

По данным немецкого ведомства, среди стран-экспортеров в Россию ФРГ находится на третьем месте после Китая и Нидерландов.

Между Россией и Евросоюзом, напоминает Destatis, по-прежнему действуют ограничения в торговле, которые касаются товаров, которые можно использовать в военных целях, и ряда товаров для обеспечения работы энергетического сектора.

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