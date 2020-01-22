Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 8:12

Мадрид. 22 января. ИНТЕРФАКС - Полиция Колумбии задержала около 100 человек после беспорядков во время антиправительственных акций протеста, сообщают латиноамериканские СМИ.

Крупные акции прошли поздно вечером во вторник во многих городах страны, в том числе в Боготе, Кали и Мадельине.

Протесты сопровождались беспорядками, протестующие забрасывали стражей порядка камнями. В Боготе полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В результате столкновений между участниками протеста и полицией пострадали 11 человек, большинство из которых - стражи порядка.

Участники протестов выражают свое недовольство экономической политикой правительства, безработицей и коррупцией.

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