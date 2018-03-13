Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:46 13.03.2018 - 09:46

Восточная Гута. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Вторая группа мирных жителей вышла из города Дума в сирийской Восточной Гуте через гуманитарный коридор.

Общая численность вышедших из Восточной Гуты во вторник составила около 100 человек.

В первой группе было 35 беженцев , 20 из них - женщины и дети.

Ранее во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что "в результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин".

"Среди них есть раненые", - сказал Ю.Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.

бп

Neuer Inhalt Horizontal Line