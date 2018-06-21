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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 14:19 21.06.2018 - 14:19

Стамбул. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч мирных жителей покинули территорию провинции Даръа на юго-западе Сирии из-за участившихся обстрелов, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

По их данным, более 12 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома за последние три дня после того, как правительственные силы Сирии усилили артобстрелы и авианалеты в восточных районах и населенных пунктах Даръа.

Согласно их информации, мирные жители направились в близлежащие населенные пункты, расположенные на юге страны близ иорданской границы. Примерно две трети территории провинции занимают представители оппозиции, ее центральную часть - правительственные силы.

С начала 2011 года в сирийском кризисе погибли 350 тыс. человек, миллионы сирийцев оказались перемещенными лицами.

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