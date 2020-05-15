Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 8:50

Гонконг. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Обрушившийся на Филиппины тайфун вынудил более 140 тыс. человек покинуть свои дома, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Удар стихии пришелся на центральную часть страны - остров Самар. Сильные порывы ветра срывали крыши домов, в результате проливных дождей затоплены дороги.

Размещение эвакуированных жителей во временных убежищах проходит на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Службы спасения и полиция стараются обеспечить все необходимые меры безопасности, в том числе соблюдение социальной дистанции и раздачу медицинских масок.

По данным местных метеорологических служб, позже в пятницу тайфун пройдет близ густонаселенной столицы страны - Манилы. Затем, согласно прогнозам, он ослабеет до тропического шторм.

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