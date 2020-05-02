Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 12:08

Дубай. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Порядка 2 млн человек потеряли работу в Афганистане из-за введенных для борьбы против коронавируса COVID-19 ограничительных мер, сообщает The Guardian со ссылкой на данные афганского профсоюза.

Также на ухудшение ситуации в сфере занятости влияют политический кризис, нестабильная обстановка в сфере безопасности и уменьшение объема международной помощи в условиях пандемии COVID-19.

Согласно данным афганского Минздрава, за сутки в стране выявили 179 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Официальное общее число заразившихся - 2514 человек. От последствий заражения в Афганистане скончались 72 пациента.

Население Афганистана - около 37 млн человек.

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