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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 10:06 27.09.2018 - 10:06

Иерусалим. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Ожесточенные столкновения произошли между палестинцами и израильскими военными в ночь на четверг на окраине города Наблус на Западном берегу реки Иордан, пишет в четверг "Таймс оф Исраэл".

Палестинцы вышли на акцию протеста против входа израильских военных и еврейских паломников на территорию города. Военные направились туда для обеспечения безопасности в преддверии паломничества к гробнице Иосифа на окраине Наблуса, находящегося под контролем палестинской администрации.

Демонстранты бросали в израильских военнослужащих бутылки с зажигательной смесью, камни. Солдаты армии обороны Израиля в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны.

После столкновений около 1,5 тыс. еврейских паломников в итоге посетили святыню.

"Таймс оф Исраэл" отмечает, что еврейским паломникам позволено раз в месяц посещать святыню под охраной израильских военных. В ходе этих визитов палестинцы регулярно устраивают акции протеста и пытаются помешать израильтянам пройти к гробнице Иосифа, забрасывая их камнями и иногда бутылками с зажигательной смесью.

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