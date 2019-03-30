Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 13:16

Иерусалим. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Порядка 20 тыс. палестинцев собрались в субботу близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.

Пока что большинство демонстрантов не приближаются непосредственно к ограждению на границе, но бросают в его сторону взрывные устройства, камни и горящие покрышки.

В сообщении отмечаются, что израильские военные применяют против демонстрантов спецсредства, а также боевые патроны. Данных о пострадавших в ходе этой акции не поступало, однако за несколько часов до старта протестов военные застрелили палестинца как раз в районе границы сектора Газа.

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